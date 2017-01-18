Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldü



VAN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına PKK'lı teröristler ateşle ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist silah ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.