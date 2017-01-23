Van'da Süt Ürünleri Üreticileriyle Toplantı

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner, kentte süt ürünleri üreten işletme sahipleriyle toplantı yaptı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte yapılan toplantıda, işletme sahiplerine yoğurt üretiminde insan sağlığına zarar veren unsurlar ve ruhsatı olmayan işletmelere uygulanan yaptırımlar hakkında bilgiler aktarıldı.



Yapılan denetimlerde 15 işletmeye 69 bin 690 lira para cezası kesildiğinin dile getirildiği toplantıda, kaçak üretim ve satışla ilgili mücadelenin devam edeceği kaydedildi.



Toplantıda ayrıca, Süt Toplama Merkezleri Projesi'nin hayata geçirilmesiyle 264 bin ton sütün toplanması, taşınması ve işletilmesiyle ilgili sunumlar yapıldı.