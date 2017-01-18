Van'da Saldırı Hazırlığındaki 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü

Van merkez Edremit ilçesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.



Olay, saat 00.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin yapmış olduğu operasyonda, hücre evinde bulunan teröristlere teslim ol çağrısı yapılmasının ardından içeriden silah ve el bombası ile karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Helikopter destekli yapılan operasyonda 2 terörist silahlarıyla beraber ölü olarak ele geçirildi.



Konuya ilişkin operasyonlar devam ediyor. - VAN