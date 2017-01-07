Van'da Kayak Heyecanı

Van'da kış sezonuna hazır hale getirilen Abalı Kayak Merkezi, hafta sonları yoğun ilgi görüyor.



Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerinden Gevaş ilçesindeki merkez, kayak sezonuna hazır hale getirildi.



Özellikle hafta sonları kayakseverlerin akınına uğrayan merkeze turistler de ilgi gösteriyor.



Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği pistte kayak yapmanın keyfini yaşayanlar renkli görüntüler oluşturdu. Acemi kayakçılar ise düşe kalka kaymanın heyecanını yaşadı.



Kayak Federasyonu İl Temsilcisi İsa Aşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının az olması nedeniyle kayak sezonunu geç açtıklarını söyledi.



Merkezin birinci etabında hizmet verdiklerini, ikinci etabın henüz açılmadığını anlatan Aşkan, "Tesislerimizde 2 haftada yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladık. Özellikle hafta sonları tesisimiz doluyor. Karın biraz daha yağmasını bekliyoruz. Kar yağışının olmasıyla ikinci etabı da hizmete açacağız. Burada kayak için tüm malzemeleri yeniledik. Ulaşım konusunda da eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz." dedi.



Kayakseverlerden Ümit Ayber de fırsat buldukça misafirleriyle kaymak için merkez geldiğini anlattı.



Merkezdeki pistin özellikle kayağı yeni öğrenmeye başlayanlar için uygun olduğunu belirten Ayber, "İran'a yakın olması nedeniyle İranlı turistler de burayı tercih ediyor. Bizler de fırsat buldukça hafta sonları geliyoruz. Burası, kış turizmi için çok iyi bir merkez." şeklinde konuştu.



Evin Kaya da pistin kaymak için çok elverişli olduğunu, hafta sonunu burada geçirdiklerini ifade etti.



Birçok sporcunun merkezde yarışlara hazırlandığını belirten Kaya, hava şartlarının da uygun olması nedeniyle akşam saatlerine kadar kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Sait Tayfur Baycan da ailesiyle kayak yapmak için merkeze geldiğini söyledi.