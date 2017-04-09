Van'da Art Arda Depremler Korkuttu! Bu Kez 4.0 ile Sallandı

Van'da 4,2 ve 3,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu sefer de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KORKUYA NEDEN OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 13.44 sıralarında Van merkezde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba İlçesi'nin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.

14 SAATTE 24 DEPREM

Van'da gece saatlerinde 4,2 sabah ise 3,7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Van'da 00.30-14.00 saatleri arasında en büyüğü 4.3, en küçüğü 1.9 olan 24 deprem kaydedildi.