Vali Yavuz'un Köy Ziyaretleri

Muş Valisi Seddar Yavuz, Kürdün kapısının önünde çukur kazmanın Kürt hakkıyla, hukukuyla bir türlü ilişkisini kuramadığını belirtti.



Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve kurum amirleriyle ilçeye bağlı Sazlıca ve Leylek köylerini ziyaret eden Vali Yavuz, geçtiğimiz yılki çukur politikaları nedeniyle bir çok insanın evinden yurdundan olduğunu söyledi.



Yavuz, Kürdün kapısının önünde çukur kazmanın, Kürt hakkıyla, hukukuyla bir türlü ilişkisini kuramadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin 3. partisi olmuşsun yani her şeyi de söylüyorsun. Ama 80 milletvekili çıkarınca bir şımarıklık içerisine girdiler. Böyle bir siyaset olmaz. Şimdi AK Parti'nin bir dağ kadrosu yok, CHP'nin eline silah almış bir dağ kadrosu yok. Türkiye'de meşru siyaset yapan hiçbir siyasi partinin dağ kadrosu yok. İşin dolayısıyla da bu akıl tutulması birçok insanı evinden barkından etti ve hepiniz bunu gördünüz. Bizde sabırla, metanetle bu işi temizledik. Şimdi eski Varto'yu hatırlayın. Bir korku imparatorluğu kurulmuştu, insanlar endişe içerisinde yaşıyordu. Şimdi ise çok şükür Kolan ve Teknedüzü operasyonlarından sonra insanlar hiç olmazsa rahat bir nefes aldı, çocuğunu rahatlıkla okula gönderiyor, yolculuğunu rahat yapıyor."



Yavuz, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra sonra ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti.