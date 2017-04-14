Vali Topaca: "Trafolarla Ilgili de Önlemimiz Var"

- Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Ercan Topaca, anayasa değişikliği için 16 Nisan 2017'de yapılacak halk oylaması sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin bilgilendirme valilikte basın toplantısı düzenledi.

Vali Topaca: 'Trafolarla Ilgili de Önlemimiz Var'

- Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Ercan Topaca, anayasa değişikliği için 16 Nisan 2017'de yapılacak halk oylaması sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin bilgilendirme valilikte basın toplantısı düzenledi.

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Anayasa değişikliği, Ercan Topaca, 16 Nisan, Ankara
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