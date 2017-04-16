Vali Topaca: "(Ankara'daki Silahlı Saldırı) Olayın Siyasi Bir Boyutu Yok"

-Ankara Valisi Ercan Topaca'nın valilikte düzenlenen basın toplantısında konuşması ANKARA - Ankara Valisi Ercan Topaca, Çankaya'da bir kafeye düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Vali Topaca: '(Ankara'daki Silahlı Saldırı) Olayın Siyasi Bir Boyutu Yok'

-Ankara Valisi Ercan Topaca'nın valilikte düzenlenen basın toplantısında konuşması ANKARA - Ankara Valisi Ercan Topaca, Çankaya'da bir kafeye düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

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