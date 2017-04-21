Vali Okur, Karahallı'da

Uşak Valisi Ahmet Okur, Karahallı ilçesini ziyaret etti.



Karahallı Kaymakamı Önder Çengel'i makamında ziyaret eden Okur, ilçede yürütülen kamu yatırımları ve köylere yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.



Okur, daha sonra anaokuluna dönüştürülmesi planlanan Askerlik Şubesi eski hizmet binasında ve 12 derslikli ortaokul inşaatında incelemelerde bulundu.



Yetkililerden bilgi alan Okur, Külköy köyüne gitti. Köyün ihtiyaçları konusunda muhtardan bilgi alan Okur, vatandaşlarla sohbet etti.



Ziyaretlere, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ile protokol üyeleri eşlik etti.