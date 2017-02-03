Vali Memiş Gazetecilerle Buluştu

Gümüşhane Valisi Okay Memiş kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki Valilik Ofisinde düzenlenen toplantıya, Vali Memiş'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.



Toplantıda gazetecilerin sorunları dinleyen Vali Memiş şehrin gelişiminde kendilerinin çok büyük emeği olduğunu söyledi.



Vali Memiş, göreve geldiği günden itibaren hep istişare ile hareket ettiklerini belirterek şöyle devam etti:



"Devlet olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da gayret ediyoruz. Bu çerçevede herkese eşit mesafedeyiz.Gazetecilik mesleği herkese eşit mesafede olması gereken bir meslektir. Biz göreve geldiğimizden buyana hep istişare ile hareket ediyoruz.



İstişare kültürünün çok büyük etkisini gördüm bu kentte. İlimiz küçük ölçekli bir il ama nüfusumuz dışarıda. Gümüşhane'yi 50 bin nüfusuna göre değil 500 bin nüfusu varmış gibi yönetmek zorundayız."



Gümüşhane'de 2017 yılının bir atılım yılı olacağını da ifade eden Memiş, "Köylerimizin tamamı yaz aylarında doluyor. Yılın belli aylarında büyükşehirde yaşayan insanlar gelip Gümüşhane'de yaşıyor. Biz bu insanlara hizmet götürüyoruz. İlimizi geliştirmek zorundayız. Gümüşhane'de 6 ayda seviye atlatacak işlere başlayacağız. Bu konularda sizlerden destek istiyoruz. Yapılan işler şahıslara yönelik değil, memlekete yönelik işler." dedi.