Vali Mehmet Aktaş: 'Vatandaşlarımızı Arama Çalışmalarımız Devam Ediyor'

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, dağda amatör telsizle kaza olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmasına ilişkin, "Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız." dedi.



Aktaş, dağda amatör telsizden gelen kaza olduğu ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışması başlattığı Başköy Baklabostan mevkisine giderek, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya'dan bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, isminin Ramazan Çelik olduğunu belirten kişinin amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kurduğunu, eşi ve bir çocuğuyla Başköy Baklabostan mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını ihbar ettiğini söyledi.



Telsizdeki kişinin yaralı olduğunu ve aracının da ters döndüğünü belirttiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:



"Dilinin döndüğünce de kaza geçirdiği yeri anlatmaya çalışmış. Var olan arama ekiplerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir helikopter ve bir keşif uçağı ilave edildi. Sabahın erken saatlerinden bu saate kadar, keşif uçağımız ve helikopterimiz de arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Ayrıca öğlen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden, Asayiş Komando Bölüğü de yardım için intikal etti. Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ayrıca, Ramazan Çelik isimli vatandaşımızın akrabalarının ve tanıyanlarının da yine emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını, arayarak bilgi vermelerini bekliyoruz. Arkadaşlarımız ihbarının doğru olduğu kanaatindeler. O yönde ikna olmuşlar. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı bütün hassasiyetle yürütüyoruz."



Olay



Amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kuran ve isminin Ramazan Çelik olduğunu belirten şahsın, eşi ve bir çocuğuyla Başköy Baklabostan mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını dile getirip yardım talep etmesi üzerine, jandarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, 112 Acil Servis ve Off Road Kulübü ekiplerince, Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.