Vali Koltuğuna Oturdu, Giriş-çıkış Saatlerini Değiştireceğini Söyledi
Vali koltuğuna oturdu, giriş-çıkış saatlerini değiştireceğini söylediKAYSERİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Göknur Sert, ilk yapmayı düşündüğü icraatın okula giriş-çıkış saatlerini biraz ileriye...
Vali koltuğuna oturdu, giriş-çıkış saatlerini değiştireceğini söyledi
KAYSERİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Göknur Sert, ilk yapmayı düşündüğü icraatın okula giriş-çıkış saatlerini biraz ileriye almak olduğunu söyledi.
Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret eden Şükrü Malaz İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencileri Göknur Sert, Mürsel Musa İlbasmış ve Metin Gülsoy'u Vali Kamçı karşıladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Vali Süleyman Kamçı makamını Göknur Sert'e bıraktı. İlk yapacağı icraatın okula giriş saatlerini ileri almak olduğunu dile getiren minik Vali,"Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, herkese sevgilerimi sunuyorum. Şehrimizle ilgili büyük bir sıkıntının olmadığını belirtmek isterim. Eğitim bir milletin geleceğidir. Eğitime verilen destekler çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olacaktır. Bu sebeple eğitimle ilgili bazı planlarım var. Okula giriş-çıkış saatlerini biraz ileriye almayı planlıyorum. Çünkü bayağı bir çocuğumuz sabah kalkmakta zorlanıyor. Okul bahçelerinin zeminlerini yumuşak döşemeli zemin ve oyun alanları yapmayı planlıyorum. Okullarımızda maddi durumu yetersiz öğrenciler için sinema günleri düzenlemeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i telefonla arayan Göknur Sert, oyun alanları, müzeler ve hayvanat bahçesinin 22 ve 23 Nisan'da ücretsiz olacağının sözünü aldı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Sert, hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Vali Süleyman Kamçı ise yaptığı açıklamada, "Yeni valimizi makamına oturttuk. 23 Nisan dünyada devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmiş tek bayram. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakanımızı ziyaret ediyorlar. Onlarla ilgili bir kaynaşma sağlanıyor. Çok hoş bir şey. Sayın başbakanımızın bir sözü var, 'Keşke çocukların birbirleriyle kaynaşması gibi yetişkin insanlar da birbirleriyle güzel kaynaşsa' diye. Ben tümüyle katılıyorum. O anlamda çocuklarımızın en mutlu olduğu günler. Yeni valimiz cumartesi ve pazarı da kurtardı. İnşallah cumartesi ve pazar güzel güzel gezer ve eğlenirsiniz, ama pazartesi tekrar ders başı" ifadelerini kullandı.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da eşlik etti.