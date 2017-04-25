Vali Karaloğlu Perge Antik Kenti'ni Gezdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Perge Antik Kenti'ne geçen yıl gelen ziyaretçi sayısının sadece 60 bin kişi olduğunu belirterek, "Eğer Perge'ye yılda 60 bin kişi giriyorsa hepimizin yeniden turizmi düşünmemiz, yeni bakış açısı yakalamamız lazım." dedi.



Vali Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Cemil Karabayram, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel ile Aksu ilçesinde bulunan Perge Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.



Gezinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karaloğlu, Perge Antik Kenti'ndeki mevcut yapıların durumu, kazı çalışmaları, konservasyon ve restorasyon çalışmalarını yerinde görmek, yapılacak işlere karar vermek amacıyla incelemelerde bulunduklarını söyledi.



Perge Antik Kenti'nde, tiyatro, stadyum, cadde, hamam ve agora gibi çağının özelliklerini taşıyan bütün yapıların halen ayakta olduğunu aktaran Karaloğlu, Antalya Müze Müdürlüğünün de 2012 yılından bu yana devam eden kazıları bulunduğunu dile getirdi.



Perge'nin muhteşem bir eser olmasına karşın antik kente gelen ziyaretçi sayının azlığına dikkati çeken Karaloğlu, şunları ifade etti:



"Lara'ya, Kundu'ya, Belek'e çok yakın bir mekan. Bu saydığımız yerlere yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi geliyor. Geçen sene buraya gelen ziyaretçi sayısı ise 60 bin kişi. Sizin aracılığınızla bir çağrıda bulunmak istiyorum, bizim Antalya'da artık turizmle ilgili yeni şeyler söyleme zamanımız geldi, geçiyor. Eğer Perge'ye yılda 60 bin kişi giriyorsa hepimizin yeniden turizmi düşünmemiz, yeni bakış açısı yakalamamız lazım. Sektördeki bütün dostlarıma çağrıda bulunuyorum, eğer Antalya'da Perge'ye yılda 60 bin kişi, Aspendos'a 300 bin kişi, Antalya Müzesi'ne 60 bin kişi giriyorsa bu başta şehri yöneten il valisi olarak benim ve sektördeki bütün oyuncuların olayı yeniden düşünmesi gerekiyor."



"Gece ziyaretine açılabilir"



Perge'nin rehberler eşliğinde 15 dakika girip çıkmaktan ibaret olmadığını, burayı gerçekten gezmenin bir kişinin bir gününü aldığını anlatan Karaloğlu, kültür turizminin sektörle oturulup detaylı konuşulması gerektiğini vurguladı.



Talep geldiği sürece Perge gibi antik alanların gece ziyaretlerine de açılabileceğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Yeter ki talep gelsin, bu mekanları 24 saat turizmin hizmetine verebiliriz. Gelsinler buralarda farklı etkinlikler yapsınlar, sektörümüze tahsis edelim, beraber kullanalım. Ama önce bu talebi oluşturmamız lazım. Acenteden tur operatörüne ve otelcisine kadar herkesin turizm anlayışını yeniden gözden geçirmesi lazım. Elimizde çok kıymetli değerler var. Emin olun başka bir ülkenin elinde sadece Perge olsa, Perge'yi görmeye 10 milyon insan gelir. Bizdeki 60 bin ziyaretçi sayısı çok komik, söylemeye bile utanıyorum. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım."



Perge Antik Kenti



Antalya merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, milattan önce 1275 yıllarında kurulduğu tahmin edilen Perge, sadece bölgenin değil, tüm Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak gösteriliyor.



Perge'de 1946 yılından bu yana yürütülen kazılarda gün ışığına çıkarılan buluntular ile Antalya Müzesi, dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden birisi olma özelliğini kazandı.