Vali İpek, Şehit Öğrencinin Babasını Ziyaret Etti

Sinop Valisi Hasan İpek, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş'ı ziyaret etti.



Baba Akbaş'ı iş yerinde ziyaret eden İpek, haince yapılan saldırıda şehit olan Berkay'ın artık tüm Sinoplular'ın evladı olduğunu vurguladı.



Akbaş ise ziyaretinden dolayı Vali İpek'e teşekkür etti.