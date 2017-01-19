Vali Günaydın Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir de muhtarlarla bir araya geldi.



Günaydın, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür toplantılarda sorunları yerinde görme fırsatı bulduklarını ve bu şekilde çözümü daha hızlı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Toplantılar haricinde tüm köyleri ziyaret edecek şekilde de program yaptıklarını ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:



"Muhtarlarımız, bizim için çok önemli, köylerimizde ve Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlar ile aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Sizler bizim elimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Bizim gidemediğimiz, tespit edemediğimiz bir husus olursa muhtarlarımızın bize ulaştırmasıyla o hususa müdahale şansımız oluyor. Özellikle, muhtarlarımızdan, Mahalle ve köylerinde ihtiyaç sahibi hiç bir vatandaşımız kalmayacak şekilde, evime AŞ götüremiyorum diyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde çalışmalarını istiyoruz. Bunlardan herhangi birini tespit ettiğiniz zaman ilgili arkadaşlarımıza ya da bizlere muhakkak bildiriniz. Özellikle vatandaşlarımız arasında sorunu için kendi müracaat edemeyen kişiler varsa bilhassa onları mutlaka kaymakamlıklarımıza ve ilgili kurumlarımıza bildirelim. Bu öncelikli görevimizi hiç unutmayalım."



Günaydın, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.