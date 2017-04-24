Vali Doğanay'a Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "12. Bursa Orhangazi Uluslararası Tarihi Kent Koşusu"nda, "Masterler" kategorisinde Türkiye birincisi olan Talat Alkan'ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı kutladı.



Başarılı sporcuyu makamında kabul edilen Vali Doğanay, şöyle konuştu:



"Bursa'daki anlamlı yarışlarda ilimizi başarıyla temsil ederek Türkiye şampiyonluğunu ilimize getirdiniz ve tüm Artvinlileri gururlandırdınız. İlimizi temsilen katıldığınız gerek yurt içi gerekse yurt dışı yarışlarda şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlıyorsunuz. Sizleri başarılarınızdan dolayı tüm Artvinliler adına bir kez daha tebrik ediyorum ve başarılarınız daim olmasını diliyorum. Valilik olarak maddi ve manevi her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."



Doğanay, ziyaretin sonunda başarılı sporcu Alkan ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.