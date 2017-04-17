Vali Demirtaş Gülpınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Vali Mahmut Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmalarını Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi ile sürdürdü.



Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu'nun yanı sıra da Mirzaçelebi ve Yeşilyuva mahalle muhtarlarının da olduğu buluşmada Gülpınar Mahallesi Muhtarı Tahir Yesin'den, mahallenin genel durumu ve yapılması gereken hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, muhtarlıkta bir araya gelen vatandaşların da taleplerini dinledi.



Mahalle sakinlerinin çeşitli alanlardaki beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, dile getirilen tüm talep ve beklentilerin yerine getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.



Vali Demirtaş, muhtarlar ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelip, talep ve beklentilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini ifade etti.