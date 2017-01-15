Vali Çınar'dan Yaralı Askerlere Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.



Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ile birlikte Bitlis Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Ahmet Çınar, yaralı askerleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Yaralı asker ve aileleriyle bir süre sohbet eden Çınar, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Güven'den de askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - BİTLİS