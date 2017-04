Vahşi Cinayeti İşleyen Yaralı Katil Zanlısı Hastanede Öldü

Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde, bir yıldır aynı evde kaldığı arkadaşı Mustafa Gönen'i vahşi bir şekilde öldürüp, Gönen'in ablası Fatma Z.'yi de yaralayan ve jandarmanın eve düzenlediği operasyonda vurularak ele geçirilen katil zanlısı Mehmet İnan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde birlikte kaldığı arkadaşı Mustafa Gönen'i vahşi bir şekilde öldüren katil zanlısı Mehmet İnan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Beraber kaldığı arkadaşı ile tartışan, ardından da cinnet getiren katil zanlısı Mehmet İnan, arkadaşı Mustafa Gönen'in önce dilini, ardından dudağını kesmişti. Durumu fark eden Gönen'in ablası Fatma Z., olaya müdahale etmek istediği sırada İnan'ın saldırısına maruz kalmış ve bıçaklandıktan sonra yaralı halde kaçmayı başarmıştı.



Cinnet getiren katil eve girerek, arkadaşı Mustafa Gönen'in gözlerini oyup, çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etmişti. Katil zanlısının elinden kurtulmayı başaran Fatma Z. ise durumu jandarmaya haber vermiş ve olay yerine gelen jandarma ekipleri evin camını kırıp, katil zanlısını vurarak etkisiz hale getirmişti.



Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve yüksek dozda metamfetamin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Mehmet İnan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Kelepçe takıldıktan sonra bile 'öldüreceğim' diye bağırdı



Öte yandan, olay anında jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı ancak katil zanlısının bunu dikkate almadığı ve saldırmaya devam ettiği bildirildi. Bunun üzerine jandarmanın zanlıyı kolundan vurduğu belirtildi. İnan'ın kolundan vurulduktan sonra hala saldırmaya devam ettiği, odaya giren jandarma ekiplerine bile saldırdığı belirtildi. Şahsın çok saldırgan bir halinin olduğu, koluna kelepçe takıldıktan sonra bile 'öldüreceğim' diye bağırdığı belirtildi. - DENİZLİ