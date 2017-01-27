Uzunköprü'de Doğalgaz Çalışmaları

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Gazdaş Trakya Bölge Müdürü Tamer Akçaalan'ı ziyaret etti.



Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz'daki ziyarette, doğalgaz çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.



Geçen hafta içerisinde Uzunköprü ve Havsa'nın da içerisinde olduğu bir çok yerin EPDK tarafından dağıtım lisanslarının Gazdaş'a verildiğini aktaran İşbilen, şunları kaydetti:



"Konu ile ilgili olarak yapılan görüşmede, 2018'de başlanmak üzere 2019 yılı sonuna kadar belediye sınırlarına doğalgazın getirilip, iç dağıtım hatlarının tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Muhtemelen İpsala, Küplü, Subaşı, Meriç'e getirilecek hat üzerinden Uzunköprü'nün de doğalgazının bağlanılacağı ve şehir şebekesine başlanılacak. Bilindiği gibi Keşan ilçesine doğalgazın getirilip şehir dağıtım ağının geçen yıl yapılmaya başlandığı, 2017 sonuna kadar bitirilmeye çalışıldığı, konunun Keşan adına yaklaşık 10 yıldır gündeme getirilip takip edildiği, Uzunköprü'nün bu bağlamda daha erken tamamlanması düşünülüyor. Uzunköprü için adım atışımızı kolaylaştıran tüm yetkililer ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Halkımızın heyecan ile beklediği bu hizmetin adım adım Uzunköprü'müze yaklaştığını müjdeliyorum."