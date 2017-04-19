Uzman Çavuş Kadir Bahçe Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uzman Çavuş Kadir Bahçe son yolculuğuna uğurlandıVAN - Ağrı Doğubeyazıt'ta EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Bahçe, Erciş Sahilkent Mahallesi Büyük Hafız Camii önünde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Çavuş Kadir Bahçe son yolculuğuna uğurlandı
VAN - Ağrı Doğubeyazıt'ta EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Bahçe, Erciş Sahilkent Mahallesi Büyük Hafız Camii önünde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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