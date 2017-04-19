Uzman Çavuş Kadir Bahçe son yolculuğuna uğurlandı



VAN - Ağrı Doğubeyazıt'ta EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Bahçe, Erciş Sahilkent Mahallesi Büyük Hafız Camii önünde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.