Uyuyan Refakatçinin Cep Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuğun yanında refakatçi kalan kadının uyuduğu sırada cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince kent genelinde okullarda yaşanan cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.



Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.



Görüntülere göre, hastanede yatarak tedavi gören çocuğun yanında refakatçi kalan kadının uyuduğu sırada servise gelen bir kişi, tek tek hastaların bulunduğu bölümün dolaplarını açıp kontrol ediyor.



Bu sırada çocuk hasta ile yatakta uyuyan kadının yanındaki telefonu fark eden zanlı, cep telefonunu alarak servisten uzaklaşıyor.



Görüntülerden kimliği tespit edilen zanlı, polisin takibi sonucu Bismil ilçesinde yakalandı.



Gözaltına alınan H.A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



9 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanan H.A.Y'nin Bismil ilçesinden kent merkezine gelerek okullara veli, hastanelere de refakatçi olarak girdiği, kimsenin bulunmadığı sırada gördüğü bilgisayar ve cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.