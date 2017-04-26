Uyuşturucu Tacirlerine 8'er Yıl Hapis Cezası

– KAYSERİ'nin Develi İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yargılanan Şükrü Kıraç (32) ve Sefa Kılıç (31), 8'er yıl 4'er ay hapis ve toplam bin TL para cezasına mahkum oldu.



Olay, geçen yıl 21 Ocak'ta Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Kayseri plakalı otomobili durdu. Araçta arama yapan ekipler 23,7 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil içinde bulunan Şükrü Kıraç ve Sefa Kılıç gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bugün Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Kıraç ve Kılıç hazır bulundu. Beraatlerini isteyen 2 sanığa mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu 8'er yıl 4'er ay hapis cezası, bin lira da para cezası verdi. - Kayseri