Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanan uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıs ve gruplara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ü.K. ve C.Ç. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet fişek, 13,94 gram esrar maddesi, 106 adet estasy hap, 4,6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan kargı ele geçirildi.



Şahıslar, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA