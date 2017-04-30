Uyuşturucu Taciri Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevine girdikten sonra firak eden hükümlü polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satıcılarına karşı savaş açan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, ilçe emniyet müdürlüklerine uyuşturucu ticareti yapıp hüküm giyen ve aranan şahısların yakalanması için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan Sadık Aydemir'in yeri belirlendi. Akkapı Mahallesi'nde bir metruk binada olduğu tespit edilen hükümlü polisin baskınıyla yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü daha sonra adliyeye götürüldü. Hükümlünün cezaevinden tehdit ve zor kullanarak kaçtığı belirlendi. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - ADANA