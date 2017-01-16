Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Murat Karagüzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aykut Süzgüner'i Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki boş binada iki kişiye bonzai satarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinden 7 paket bonzai ve 60 gram esrar çıktı. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Öte yandan Süzgüner'in suç ortağı olduğu belirlenen Murat Karagüzel de polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Karagüzel de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Samsun