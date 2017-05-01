Uyuşturucu Madde Kullandığı İddia Edilen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 33 yaşındaki Taylan Palabıyık hayatını kaybetti.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1254 sokaktaki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Taylan Palabıyık, ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra odasına gitti. İddialara göre odasında uyuşturucu madde kullanan Palabıyık, fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra odasına giren yakınları, Palabıyık'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Palabıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Palabıyık'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR