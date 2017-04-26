Uysal Arılar Elden Ele Dolaştı

Tokat'ta arıcılara verilen eğitim çalışmalarında uysallığı ile bilinen Kafkas ırkı arılar elden ele dolaştı.



Tokat Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Projesi kapsamında polen ve propolis üretiminin yayınlaşması amacıyla eğitim faaliyetleri yapıldı. 3 gün süren eğitim çalışmalarını son gününde Devlet Su İşleri (DSİ) 72. Şube Müdürlüğü bahçesinde arıcılara uygulamalı eğitim verildi. DOKAP arıcılık projesinde yayım ve kontrol uzmanı olarak çalışan Sinan Özmen, bir kovanı açarak kursa katılanlara bilgi verdi. Maskesiz olarak kovandan petek çıkartılarak yapılan eğitim çalışmalarında arıların uysallığı dikkat çekti. Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, 60 arıcıya polen ve propolis eğitimi verildiği proje kapsamında ayrıca arıcılara 3'er bin lira hibe verileceğini kaydetti. Başkan Demir, eğitim çalışmalarının ıslah edilmiş arılarla verildiğine dikkat çekerek, "Arının başında onlarca kişi olmasına rağmen hiç kimseye saldırmadı. Şu anda çalışmaya katılan arkadaşlarda koruyucu maske yok. Arılar tarafından sokulan olmadı. İnşallah Tokat'a bu arı ırkını yaygınlaştıracağız" dedi.



Proje Uzmanı Sinan Özmen ise Kafkas ırkı arıların uysal arılar olduğuna dikkat çekerek, "Sokamayan arı diye bir şey yok. Arıyı kızdırırsanız sokar. Ama bu tür eğitim çalışmalarında arı bakımlarında pek fazla rahatsız etmeyen bir arı ırkımız" diye konuştu.



Arıcılar Birliği Danışmanı Yüksek Ziraat Mühendisi Hasan Alpay ise Kafkas ırkı arıların uysal olduğunu ifade ederek, "Arı sokmaz diye asla bir şey söylenemez. Diğer ırklardan sokulganlığı az olan ırklar da var. Bu tip ırkları özellikle şehir merkezlerine yakın olan yerlerde çevreye zarar vermemesi için yaygınlaştırmakta yarar var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT