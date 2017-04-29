Uü'lü Öğrenciler Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu (UMAT) üyesi öğrenciler başkente çıkarma yaptı.



UÜ'lü öğrenciler, Maliye Günleri dolayısıyla Ankara'da Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nı ziyaret etti. 24-25 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılan seminerlerin devamı olan gezi ilgi gördü. VDK başkan yardımcıları tarafından karşılanan UMAT üyesi öğrenciler, VDK binasını gezdi. Daha sonra konferans salonunda vergi başmüfettişi ve vergi müfettişleri konuşma yaptı. Konuşmacılar vergi müfettişliği hakkında bilgiler verdi. Konuşma sonunda UMAT öğrencilerinin soruları cevaplandı ve toplu fotoğraf çekildi. - BURSA