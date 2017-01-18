Utso'da Dış Ticaret Eğitimi

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) dış ticaret eğitimi düzenlendi.



UTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Aytaç dış ticarete ilişkin eğitim verdi.



Aytaç, UTSO üyelerine bölgesel dinamiklerden, ihracatta kullanılan resmi belgelerden, Avrupa'ya yapılacak ihracatlarda karşımıza çıkan engel ve mevzuat zorunlulukları ile ihracat sırasında kullanılabilecek sigorta işlemlerinden bahsetti.



Aytaç, ön hazırlığı iyi yapılan bir dış ticaretin, hedef ülke talepleri doğrultusunda yapılması durumunda ortaya çıkacak avantajları örnekleme yolu ile üyelere anlattı.