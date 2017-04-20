Üstün teknolojili araçlar İstanbul'da sergileniyor



İSTANBUL - 'Geleceğe Yakından Bakın' sloganıyla gerçekleştirilen 'İstanbul Autoshow'da üstün teknolojili araçlar sergileniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'İstanbul Autoshow' kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı. ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri yer alıyor. Fuarda bugünün ve geleceğin teknolojileri sergileniyor.

"30 Nisan akşamına kadar ziyaretçilere açık"

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Geleceğe Yakından Bakın' temasıyla gerçekleştirilen fuarın önemine değindi. Ersözlü, "Şuanda kullandığımız araçların gelecekte nasıl şekilleneceği, teknolojiyle nasıl entegrasyon olacağını bunları görme, deneyimleme, test etme ip uçları verecek olan bir fuar konseptiyle hazırlandık. Halkımızın, otomobil tutkunlarının sokakta,bayide, galeride göremeyeceği araçlar şuanda İstanbul'da TÜYAP fuar merkezinde İstanbul Autoshow fuarında sergileniyor. Bu fuarda Cenevre'de, Frankfurt'ta ve Paris fuarlarında sergilenen konsept araçlar getirildi ve onlar sergileniyor. İlk günden itibaren çok yoğun bir ziyaretçi kitlesi var.30 Nisan akşamına kadar yarım milyon insanın üzerinde bir ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Bizim için hibrit yılı"

Türkiye Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş Ceo'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt bu senenin hibrit yılı olduğunu söyledi. Bozkurt, "Bu yıl standımızda birkaç yeni gündem var öncelikle ilk defa standımızdaki bütün modellerimiz hibrit versiyon. Bizim için hibrit yılı zaten. Marka olarak artık hibrit otomobillerin özellikle de birkaç ay önceki ÖTV teşviki aldık biliyorsunuz hibrit otomobillerle ilgili. Daha fazla merak uyandırıyor, müşteriler daha fazla hibrit modelleri test etmek istiyor. Görüyoruz ki giderek bu ilgi devam edecek. Bizde bütün standımız sadece hibrit modellerle donattık" diye konuştu.

Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir uygulama getirdiklerini belirten Bozkurt, "Getirdiğimiz bir yenilik bulundukları yerden her neredeyseler herhangi bir bilgisayardan ya da akıllı cihazdan, mobil telefonlarından bağlanarak Toyota'da showroom da bulunan satış danışmanının gözünden showroomu gezebilecekler modelleri inceleyebilecekler o esnada sohbet edecekler, sorularını soracaklar, diledikleri fiyat listesi broşür bütün bunlarla ilgili bilgileri anında cihazlarına aktarmak mümkün" ifadelerini kullandı.

"24 tane üretildi ve 1 saat içinde satıldı"

Fuarda, Rus İş Adamı Roman Abramoviç'in satın aldığının iddia edildiği 2.4 milyon poundluk araçta görücüye çıktı. Aston Martın Türkiye Distribütörü d&d Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, 2.4 milyon pound değerindeki Aston Martın 'vulcan' modelinin fuar için getirildiğini ve fuar sonunda geri gönderileceğini söyledi.Kaya, "Bu araç sadece piste kullanılmak için üretildi. Dünyada 24 adet üretildi ve 1 saat içinde hepsi satıldı. Bu araba sadece fabrikada show amaçlı bir arabaydı. İstanbul ve Türkiye pazarına Aston Martını çok önem verdiği için bu aracı dün özel getirdik. Fuar sonrasında geri göndereceğiz. Bin 200 beygir üzerinde pistte güç üretiyor. 8 bin motoru var" açıklamalarında bulundu.