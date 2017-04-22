Üst Geçit Asansörlerine Dadanan Hırsızlar Vatandaşı Canından Bezdirdi

Antalya'da 2 yaya üst geçidinin kapıları çalınan asansörleri iptal edildi. Asansörlerin hizmet vermesini bekleyen mahalle sakinleri, tamamen ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi.



Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde Yeşildere Mahallesi'ni, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ne bağlayan yaya üst geçidinde yaşlı ve engellilerin kullanması için yapılan asansörlerin kapıları geçtiğimiz aylarda çalındı. Arızalan asansör yapılmayınca bir süre sonra ise asansörlerin kapıları ve elektrik aksamı da çalındı. Üst geçidin her iki iniş tarafında bulunan asansörleri çalınan kapılarının yeri, herhangi bir kazaya mahal verilmemesi için Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çelik levha ile kapatıldı. Geçtiğimiz gün çelik levha ile kapatılan asansör kapılarının bu kez tüm sistemi görevliler tarafından söküldü. Asansörün, halat, kabin ve kızaklı sistemi vinç yardımıyla sökülerek tıra yüklendi. Asansörlerin hizmet vermesini bekleyen mahalle sakinleri, tamamen ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi.



"İkinci üst geçitte 4 kapıda saçla kapatıldı"



Yine aynı bulvar üzerinde Topçular Mahallesi'ni Kepez Göksu Mahallesi'ne bağlayan ATSO karşısındaki üst geçidin her iki yakasında bulunan asansör kapıları da çalındı. Görevliler bu asansör kapılarını bulunduğu bölgeyi de çelik levhalarla kapattı. Üst geçitlerden karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan kucağında çocuklu anneler ve yaşlılar büyük zorluk yaşadı. 42 basamak çıkıp, 42 basamak inen vatandaşlar nefes nefese kaldı. Düğmeyi görüp asansörü kullanmak isteyen vatandaşlar, çelik levha ile karşılaşınca büyük şok yaşadı. Çelik levhaya elleri ile vuran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.



Erdal Özdemir isimli vatandaş, ATSO'da işlerini hallettikten sonra üst geçidin asansörüne geldiğini ama kapılarının kapalı olduğunu söyledi. Zorda olsa 84 basamaklı üst geçitten karşıya geçmeyi başardığını anlatan Özdemir, "Nefes nefese kaldık. Asansörün düğmesi var kendi yok. Burası merkezi bir yer. Asansörlerin çalışmasını istiyoruz" dedi.



"Asansörün kapatılması doğru değil"



Asansörün yerinin çelik plakayla kapatılması karşısında şok olduğunu dile getiren Ali Yıldırım,"Asansöre baktık yok. Mecburen merdivenlerden çıkmak zorunda kaldık. Artık teknoloji çağındayız. Tedbiri almak lazım. Asansörün kapatılması doğru olmaz. Asansör faaliyete geçirip güvenlik kamerası takılsın. Herkesinde duyarlı olması gerekir" ifadelerini kaydetti.



"Artık çalışmayacak gibi"



İki torunuyla merdivenlerden güçlükle çıkan mahalle sakini İsmail Gözekci ise, "Üst geçit birkaç yıl önce yapıldı. Kısa bir süre asansörler, hizmet verdi, bozuldu. Ardından demir aksamları çalındı. Şuan kapıları kapatılmış, artık çalışmayacak gibi. Herkesin yaşadığı zorluğu bende yaşıyorum" dedi.



"Sökmek işin kolayı"



Sadettin Güler, karayollarına ait olan üst geçidin çalışmayan asansörlerinin de yine karayolları tarafından söküldüğünü söyledi. Asansörü komple sökmenin işin kolay yoluna kaçmak olduğunu söyleyen Sadettin Güler, "Bu bölgede biraz hırsızlık olayı fazla yaşıyor. Çalışmayan asansörün kapıları söküldü diye asansörüm komple sökülerek yok sayılması çok yanlış. Kentin değişik yerlerinde üst geçitlerde asansör var. Oralarda da küçük sorunlar oldu. Bu asansörleri sökmek değil, çalışır hale getirilmesi için tedbir almak gerekir. Güvelik kamerası takılabilirdi. İki tane hırsızlık oldu diye vatandaşın suçu ne. Bizim elimiz ayağımız tutuyor, bu merdivenleri çıkan var çıkamayan var. Tekerlekli sandalyeyle, bastonla yürüyen, çocuklu annelerimiz var. Onlar ne yapacaklar. Nereden geçecekler. İşin kolayını bulmak kolay" diye konuştu. - ANTALYA