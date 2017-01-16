Usb Belleği Taşınabilir Pc'ye Dönüştürün

Laptop'unuz ne kadar hafif olursa olsun, onu yanınızda taşımak bir noktadan sonra eziyete dönüşebiliyor. İşte bu noktada USB belleğinizde taşıyabildiğiniz uygulamalar devreye giriyor. Taşınabilir uygulamalar, bilgisayardan bilgisayara geçmeyi kolaylaştırdığı kadar, makinelerinizi temiz tutmanıza da yarımcı oluyor.



Taşınabilir Uygulamalar Nasıl Çalışıyor?



Taşınabilir uygulamalar, ayarlarını, yapılandırma dosyalarını ve program dosyalarını USB sürücüsüne kaydediyor, yani tamamen USB sürücüsünde yaşıyor ve PC'nizde hiçbir artık bırakmıyor. Taşınabilir uygulamalarda sistem entegrasyonu ve hız konusunda bazı küçük kayıplara uğruyorsunuz ancak tüm bilişim hayatınızı yanınızda taşıyabiliyor ve PC'lerinizi temiz tutabiliyorsunuz.



Birçok uygulamanın taşınabilir sürümü bulunuyor, ancak büyük ve karmaşık yazılımları taşınabilir olarak kullanmak, pek iyi bir seçenek olmayabilir.



Taşınabilir Uygulama Paketi Hazırlama



İnternette taşınabilir uygulamaları bulabileceğiniz birçok kaynak var. Bunların başında gelen The Portable Freeware Collection, kapsamlı ve iyi bir başlangıç noktası. Benzer şekilde PortableApps.com da USB uygulamalarını bulmak için iyi bir başlangıç noktası.



Örnek olarak Google Chrome'u ele alalım. Chrome'u Portable Apps üzerinden indirip çalıştırdığınızda, kurulumun nereye yapılacağını seçmenizi sağlayan bir ekranla karşılaşacaksınız. Konum olarak USB sürücünüzü seçmeniz gerekiyor, ancak sabit diskinizde dilediğiniz bir klasörü de seçebilirsiniz.







Kurulum tamamlandıktan sonra tüm yapmanız gereken, .exe dosyasını çalıştırmak. Böylece taşınabilir uygulamayı çalıştırmış olacaksınız. Taşınabilir Chrome'u PC'nizdeki Chrome'la yan yana çalıştırdığınızda, yer işaretlerinizin ve oturum açma bilgilerinizin hazır olmadığını fark edeceksiniz (en azından oturum açana kadar). Bunun nedeni, USB'ye yüklediğiniz Chrome'un ayrı bir Chrome olması ve yer imlerini, geçmişi USB sürücüye kaydetmesi.



Taşınabilir bir uygulamayı Windows 10'da başlat menüsüne eklemek için, .exe dosyasına sağ tıklayın ve Kısayol Oluştur'a tıklayın. Oluşturulan kısayolu kesin ve %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs klasörüne giderek yapıştırın.



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