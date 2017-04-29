Uşak'ta Kayıp Kişi Aranıyor

Uşak'ta 112 Acil Servisi arayıp ayağından vurulduğunu söyleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, gece 112'yi arayan Osman Yılancı, ayağından vurulduğu ve çok kan kaybettiği bilgisini vererek yardım çağrısında bulundu.



Yılancı, yerini tam olarak bilmediğini ancak Kayağıl köyü yakınında olduğunu belirtmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarmanın Yılancı'nın bulunması için başlattığı çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de destek veriyor.



Ekipler, İtecik Tepesi ve Kayağıl köyü çevresindeki arazilerde el fenerleriyle yaklaşık 5 saat Yılancı'yı aradı.



Henüz bulunamayan Osman Yılancı için sabah erken saatlerde geniş çaplı arama başlatılacağı öğrenildi.