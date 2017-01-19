Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Uşak'ta, İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 1. Dönem Toplantısı düzenlendi.



Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Uşak Valisi Ahmet Okur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2016 yılı 4. dönem yatırımları değerlendirildi.



Toplantıda konuşan Okur, kent için öngörülen yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.



Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 397 projeden 289'unun tamamlandığını belirten Vali Okur, 73 projenin ise devam ettiği, ihale aşamasında 22 proje bulunurken, 13 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.



Okur, "Dalgalı yaşadığımız, birçok badire atlattığımız 2016 yılından sonra 2017'in ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim. 2016'da önemli badireler atlatmamıza rağmen, çalışmalarımızın büyük bir kısmının tamamlandığını gördük. 2017'ye hazırlık anlamında ciddi bir temel oluşturup, eksikliklerimizi daha fazla tamamlayarak yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.



İzleme raporu



Öte yandan 2016 yılı 4. dönem yatırım izleme raporlarına göre, kurumların yatırım programında bulunan 506 projenin toplam bedeli 1 milyar 356 milyon 71 bin lirayı buldu.



Yatırımcı kuruluşlarca 275 milyon 141 bin lira, belediyelerce 81 milyon 444 bin lira olmak üzere toplam 356 milyon 685 bin lira harcama yapıldı.



Yatırımcı kuruluşların yürüttükleri projelerde yüzde 81 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 73 fiziki gerçekleşme, belediyelerin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 38 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 45'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.



Toplantıya, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.