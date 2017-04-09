Uşak Belediyesi 2. Cirit Turnuvası

Uşak Belediyesi tarafından ildeki 24 takımın katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen cirit turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi.



Turnuvanın final maçı Omurca Atlı Spor Kulübü ile Ulubey Atlı Spor Kulübü arasında yapıldı.



Ciritseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakanın galibi Omurca Atlı Spor Kulübü oldu.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, finale yükselen Omurca Atlı Spor Kulübü ile Ulubey Atlı Spor Kulübünün centilmen bir oyun sergilediklerini söyledi.



Cirit sporunun yaygınlaştırılması ve tanınması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Cahan, "12 haftadır oynanan müsabakalar çok keyifli ve centilmen geçti. Ben turnuvaya katılan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın birincisi Omurca Atlı Spor Kulübü oldu. Onları ve diğer kulüpleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.