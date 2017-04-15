Uşak'a şehit ateşi düştü



UŞAK - Hakkari'nin Yüksekova kırsalında devam eden terör operasyonunda uçurumdan düşen Uşaklı Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova ilçesinde operasyona çıkan Piyade Bnb. Kürşat Selim Şenol uçurumdan düşerek şehit oldu. Şehit haberi Uşak merkez Suzuzören köyündeki baba ocağına ulaşan Şenol'un ailesine, Uşak Valisi Ahmet Okur ve protokol taziyede bulunmak için ailenin yaşadığı köye gitti.

Şehit Binbaşının naaşı yarın Uşak'ın Susuzören köyünde yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip ebediyete uğurlanacak.

(EÖ-MB-Y)