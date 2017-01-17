Üretici Mazotta İndirim Beklentisinde

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, mazotta destek beklediklerini bildirdi.



İncefikir, yaptığı yazılı açıklamada, Türk üreticisinin dünyanın en pahallı mazotuyla üretim yaptığını öne sürdü.



Bitkisel üretim yapanlar için gübre, mazot, tohum ve ilaç başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu fiyatlardaki artışın da oransal olarak ürün fiyatına yansıtılamadığına aktaran İncefikir, şunları kaydetti:



"Gübre ve mazot fiyatları gibi petrol fiyatları tarafından yönlendirilen girdilerdeki fiyat artışları, üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Üreticilerin dayanma gücünü zorlamaktadır. Üreticiye verilen desteklere bakıldığında, maliyetin çok küçük bir payı olarak kalmaktadır. Üreticilere bu girdileri daha ucuz sağlamanın kolay yolları vardır. Bu girdiler üzerindeki yüksek vergi yüklerinin hafifletilmesi ilk akla gelen pratik yoldur. Tarımda kullanılan mazotta en azından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılsa çiftçi rahat bir nefes alır. Bu, üretimin devamı için çok önemli bir etken."