Ünye'de Ev Yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında bir aile son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Sıla Kent 2. katta oturan İlhan K.'ya ait dairede buzdolabının elektrik bölümünden kaynaklandığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Yangınla birlikte yoğun duman evi kapladı. Diğer odalarda uyuyan aile fertleri yangını fark etmedi. Yoğun dumandan uyanan ev sahibi İlhan K., eşi ve çocuklarını da uyandırdı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 112 Acil ekipleri de dumandan etkilenen aile fertlerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Yangını anlatan ev sahibi İlhan K., "Saat 05.00 civarıydı, yoğun dumana uyandım. Hemen apartmanın katlarda bulunan yangın tüpünü alıp mutfağa daldım. Tabii bu arada hemen eşimi ve çocuklarımı da uyandırdım. Bizim gürültümüze komşular da uyanıp itfaiye haber verdiler. Can kaybımız yok ama daire kullanılamaz halde. Yardımcı olan komşularıma teşekkür ediyorum" dedi.



Buzdolabından çıktığı sanılan ve büyük zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU