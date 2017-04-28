Ünlülerden Küçük Duru'ya Destek Mesajı

Çorum'da bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve Ankara'da tedavi gören 11 yaşındaki Duru Apraş'a ünlülerden destek mesajları yağıyor.



Bahçelievler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Duru Apraş'a, geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Erol Olçok Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Apraş, hastalığının ilerlemesi üzerine Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Duru'ya moral vermek amacıyla, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı siyaset ve sanat camiasından çeşitli isimler, gerek sosyal medya üzerinden gerekse ziyaretine giderek destek verdi.



Sosyal medya hesabında video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Duru'ya yaptığı ayraçları nereden alacağını sorarak, "Sağlığın konusunda endişe etme, kısa sürede sağlığına kavuşacağını umuyorum. Gözlerinden öpüyorum" dedi. Tedavisi nedeniyle hastaneden ayrılamayan Duru Apraş, bu süreçte kendi imkanlarıyla süs ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Bunun duyulması zerine Türkiye'nin ünlü isimleri Duru'nun kendi tasarladığı kitap ayracı, süs eşyalarını almak için sıraya girerken yayınladıkları videolarla da destek oldular. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Robin Van Persie, Duru'ya en kısa zamanda iyileşeceğini belirterek, güçlü olmasını ve güçlü kalmasını istedi. Sarı-lacivertli ekibin diğer oyuncularından Volkan Şen ve Ozan Tufan da Duru'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek en kısa sürede aralarından görmek istediklerini belirttiler. Ünlü modacı Uğurkan Erez ve İvana Sert ise minik Duru'nun kitap ayraçlarının çok güzel olduĞunu belirterek, çok sevdiğini ifade ederken Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ise sosyal medya hesabından, "Merhaba Duru, yaptığın kitap ayraçları çok hoşuma gitti. Bayıldım doğrusu. Ben de onlardan almak isterim. Umarım her şey gönlünce olur. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz" ifadelerini paylaştı.



Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Duru'dan yaptığı kitap ayraçlarından almak istediğini belirterek her şeyin gönlünce olmasını istedi. 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile gündeme gelen 16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki de hastanede ziyaret ettiği Duru ile düet yaptı.



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