Ünlü Şarkıcı Işın Karaca Ameliyat Oldu

Sesiyle herkesi büyüleyen Işın Karaca, ameliyat oldu. Her ne kadar bu durumu açıklamasa da onu ziyarete gelen şarkıcı arkadaşı Elif Karlı hesabına yüklediği fotoğraf ile ünlü şarkıcının fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

FITIK AMELİYATI OLDU

Karlı, Hastane odasında çektiği selfieye, "Minik bir fıtık ameliyatı oldu Işıncık. Narkoz etkisi var tabi. Geçmiş olsun canım benim" notunu düştü.

Elif Karlı'nın o paylaşımı:

