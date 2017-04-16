Ünlü İsimler Sandık Başına Gitti
Anayasa Değişiklik Referandum oylamasında ünlüler sandık başına gitti. Halkın arasına karışan ünlüler, Instagram'dan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor.
ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMEDİ
Oy için sandık başına giden ünlüler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşıp milleti sandık başına davet etmeyi ihmal etmedi.
İşte ünlülerin sandık başındaki paylaşımları:
Tarkan: Günaydın
Tuğba Özay: Vatandaşlık görevimi yaptım
Mustafa Ceceli: Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle
Demet Akalın: Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola
İbrahim Çelikol: Tuğba Özay "Vatandaşlık görevimi yaptım"
İbrahim Kutluay: Herkesin temennisi aynı değil mi?