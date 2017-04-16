Ünlü İsimler Sandık Başına Gitti

Anayasa Değişiklik Referandum oylamasında ünlüler sandık başına gitti. Halkın arasına karışan ünlüler, Instagram'dan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü İsimler Sandık Başına Gitti

Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor.

ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Oy için sandık başına giden ünlüler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşıp milleti sandık başına davet etmeyi ihmal etmedi.

İşte ünlülerin sandık başındaki paylaşımları:

Tarkan: Günaydın


Tuğba Özay: Vatandaşlık görevimi yaptım


Mustafa Ceceli: Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle


Demet Akalın: Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola


İbrahim Çelikol: Tuğba Özay "Vatandaşlık görevimi yaptım"


İbrahim Kutluay: Herkesin temennisi aynı değil mi?

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa değişikliği, Tarkan Tevetoğlu, İbrahim Kutluay, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli, Sosyal Medya, Demet Akalın, Tuğba Özay, Referandum
sponsored ads