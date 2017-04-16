Ünlü İsimler Sandık Başına Gitti

Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi devam ediyor. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor.

ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Oy için sandık başına giden ünlüler sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşıp milleti sandık başına davet etmeyi ihmal etmedi.

İşte ünlülerin sandık başındaki paylaşımları:



Tarkan: Günaydın



Tuğba Özay: Vatandaşlık görevimi yaptım



Mustafa Ceceli: Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle



Demet Akalın: Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola



İbrahim Çelikol: Tuğba Özay "Vatandaşlık görevimi yaptım"



İbrahim Kutluay: Herkesin temennisi aynı değil mi?