Üniversitelilerden İlkokul Kütüphanelerine Destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri, Oğuzeli ilçesindeki bir köy ilkokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.



HKÜ Ortadoğu Barış Kulübü öğrencileri, Oğuzeli ilçesine bağlı Altınyurt köyündeki İsmail Doğan İlkokulu Kütüphanesi için şehrin pek çok noktasında ve üniversite kampüsünde stant kurarak kitap topladı.



HKÜ öğrencileri, topladıkları kitapları okul kütüphanesine bağışlayarak, raflara dizdi.



Kulüp Başkanı Ali Barçın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Kitapları vermeye gittiğimizde okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından çok güzel karşılandık, kitapların geldiğine çok mutlu oldular. Onların bu mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu projenin onlara katacağı değerleri bilmek bizler için çok büyük bir mutluluk oldu. Yüzlerindeki bu eşsiz gülümseme her şeye değdi. Emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz."