ALANYA'DA BULUNDU
Geçen cuma gününden beri haber alınamayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U., Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bulundu.
Tuğba Nur U.'nun hakkında çıkan haberler ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan duyuruların ardından Alanya'da polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesi, kızlarını almak üzere Alanya'ya gitti.
Üniversiteli Tuğba 'Beni Aramayın' Notu Bırakıp Ortadan Kayboldu (1)
ALANYA'DA BULUNDUGeçen cuma gününden beri haber alınamayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U., Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bulundu.
ALANYA'DA BULUNDU
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