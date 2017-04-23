Üniversite Öğrencisi Terör Propagandasından Tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, nevruz kutlaması etkinliğinde terör propagandası yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, nevruz kutlaması etkinliğinde terör propagandası yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, HDP Muğla İl Başkanlığınca Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Akkent pazar yerinde 21 Mart'ta gerçekleştirilen kutlamalarda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi K.T'nin terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edildi.
Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, K.T'yi Muğla'da kaldığı evde gözaltına aldı.
K.T, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.