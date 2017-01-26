Üniversite Öğrencilerinden Suriyeliler'e Yardım

Manisa Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan öğrencilerin harçlıkları ve esnafı gezerek topladıkları yardım malzemeleri, Türk Kızılayı ile Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Suriyeli iç savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.



Türk Kızılayı Manisa Şubesi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, kampanyanın Türkiye genelinde devam ettiğini belirterek, gönderilen yardım malzemelerinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriyeliler'e ulaştırıldığını kaydetti.



Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol gereği yardım kampanyasına destek verdiklerini dile getiren Kredi Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürü Kemal Koçkaya ise, "Arakan'dan Bosna'ya, Filistin'den Kuzey Afrika'ya, Halep'ten Çeçenistan'a kadar merhamet elini her zaman mağdur ve mazlum milletlere uzattık, uzatmaya devam ediyoruz. Bugün Kredi Yurtlar Kurumunda bulunan öğrencilerin topladığı yardımları gönderiyoruz. Öğrencilerimiz harçlıkları topladı. Ayrıca esnafı gezerek bu yardımı topladı. Üniversite öğrenciliğinde paranın ne kadar gerektiğini herkes biliyor. Öğrencilerimiz bu konuda büyük bir fedakarlık yaptı." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.