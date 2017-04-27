Umudun Kıyısında Filmi

İstanbul’da Fotoğraf sanatçısı olan Ufuk, hayatı geldiği gibi yaşayan biridir. Bir gün Esma adında bir kadınla tanışır. Sık sık karşılaşmaları aralarında bir yakınlaşma sağlar. Ufuk hastalığı sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede yan yatağında yatan Umut ile karşılaşır. Tahlil sonuçlarına göre her ikisinin de beyninde tümör vardır. Ufuk hayatla olan bu son yolculuğunda ona eşlik eden arkadaşı Umut’la güzel günler geçirmek için çalışır.





YÖNETMEN: Haydar Işık

SENARYO: Zeynep Yılmaz, Haydar Işık

OYUNCULAR: Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar, Ümit Acar, Gülşah Çomoğlu, Mihriban Er, Fırat Can Aydın, Tolga Akman, Ömer Konakçı, Kahraman Sivri, Yaşar Şengül, Cem Başaran AKsan, Emel Göksu

FİLMİN TÜRÜ: Drama

ORİJİNAL ADI: Umudun Kıyısında

YAPIMCI FİRMA: 11K

YAPIM YILI: 2017

YAPIM ÜLKESİ: Türkiye

ORİJİNAL DİLİ: Türkçe

DAĞITICI FİRMA: MC Film

VİZYON TARİHİ: 05.05.2017



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