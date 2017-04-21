Ümit Kalko: Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur



İSTANBUL (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların fiyat tarifelerini mercek altına aldı. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen enflasyon oranına ek olarak en fazla yüzde 5 artış izni veriliyor. Yönetmeliğin detaylarını değerlendiren Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, "Sektörel ciddi bir büyüme söz konusu. Özellikle son dönemlerde yapılan özel okullaşmayı artırmaya yönelik yatırım teşvik uygulamaları ve öğrenci teşvik uygulamaları sektöre ciddi bir dinamizm kattı. Dersanelerin de özel okullara dönüşmeye başlamasıyla yüzde 4'lerde olan özel okullaşma oranı şu anda yüzde 8-9'lara ulaştı. Dolayısıyla eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin bir takım kontrol mekanizmaları koyması doğrudur" diye konuştu.



Önemli olanın çocuğun özel okulda istikrarlı şekilde devam etmesi olduğunu söyleyen Kalko, şöyle konuştu:



"Bunu sağlayan temel unsurlardan bir tanesi ücretlendirmenin belli olması. Yani ucu belli olmayan ücret skalasının içerisine veliler girmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu sene çocuğumuzu kaydettiğimiz bir okula bir sonraki sene ne kadara kayıt yaptıracağımızı bilirsek veli olarak o zaman önümüzü daha rahat görerek çocuğumuzu veririz. Bakanlık da bu konudaki belirsizlikleri çözmek adına özel okullara yeni yönetmelik getirdi. Buna göre özel okullar mevcuttaki öğrencisine bir sonraki sene sadece enflasyon oranı + yüzde 5 oranında zam yapabilir. Bunun altyapısına da aslında geçen sene başlandı. Geçen sene özel okul ücretleri banka üzerinden yatırılmaya başlandı. Bu bütün para girdisinin banka üzerinden sisteme angaje olmasını sağlıyor. Böylece Bakanlık elektronik denetleme sistemiyle bir önceki sene şirket hesabına o veli adına ne kadar para girişi olmuşsa görecek. Bir sonraki sene enflasyon + yüzde 5 oranında zam yapılıp yapılmadığını görecek. Dolayısıyla bu denetim mekanizmalarında sac ayağı tamamlanmış oldu ve şu andan itibaren bu sistem başladı."



VELİLER SÖZLEŞMEYE DİKKAT ETMELİ



velilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine de değinen Kalko, şöyle devam etti:



"Velilerimizin burada dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi imzaladıkları sözleşmeler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koyduğu bir sözleşme formatı var. Bu formatta ilk maddede zaten bu başlık yazıyor. Bu hükme uymayan bu hükmün dışında zam yapan ve veli mağduriyetine sebep olan okullarla ilgili de Bakanlığın koyduğu ciddi bir üç kademeli denetim mekanizması oldu. İhlalin birinci tespitinde asgari ücretin 5 katı oranında ikinci tespitinde asgari ücretin 25 katı oranında bir ceza ile karşılaşacaklar. Para cezalarına rağmen üçüncü ihlal olduğu takdirde okulun kapanmasına giden bir süreç başlayacak."



VELİLERE İLK YIL İNDİRİM TUZAĞI



İhlallerin en çok yeni açılan okullarda ilk yıl veli çekmek adına yapıldığını söyleyen Kalko sözlerini şöyle noktaladı:



"Yeni açılan özel okullar ilk yıl daha çok öğrenci alabilmek adına ciddi indirimler yapmaya başladılar. İlk yıl indirimleriyle velileri çeken bu okullar bir sonraki yıl fahiş artışlar yaparak mağduriyete sebep olabiliyorlar. Bakanlık bu mağduriyetin önüne geçmek adına bu kriteri koydu."



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(Tür: İstanbul)