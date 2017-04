Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali'ne 10 ülkeden profesyonel uçurtmacılar katıldı.



Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince kentte ilk defa düzenlenen "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" 10 ülkenin profesyonel uçurtmacısını buluşturdu.



Aralarında Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindistan'ın yer aldığı 10 ülkeden onlarca profesyonel uçurtmacı, 30 yıl aradan sonra festival için açılan ve halk arasında "kartal yuvası" olarak nitelendirilen Mardin Kalesi'nden, devasa uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak görsel şölen oluşturdu.



Hindistan'dan gelen Dıgant Joshı, Suriye'ye yakınlığı dolayısıyla Mardin'e gelirken endişeli olduklarını söyledi.



Ancak geldiklerinde endişelerinin yersiz olduğunu gördüklerini dile getiren Joshı, "Her şey burada çok güzel. Türkiye'yi çok sevdik. İnsanlar çok güzel, Mardin çok güzel. Tarihi mekanlarını gezdik ve çok mutlu olduk." dedi.



Rus Stanıslav Kolbıntsev, Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Mardin'de büyük misafirperverlikle karşılaştıklarını dile getiren Kolbıntsev, festivale katıldığı için sevinçli olduğunu kaydetti.



İstanbul'dan gelen Halit Cebeci, farklı dil, din ve kültüre sahip insanların bir arada yaşadığı Mardin'e özgürlüğü temsil eden uçurtmanın çok yakıştığını belirtti.



Uçurtma festivallerin ülkenin ve kentin turizmine katkı sağladığını dile getiren Cebeci, şunları söyledi:



"Mardin, mimarisi, insanları, yemekleri ile inanılmaz güzel bir yer. Burada olmak insanı heyecanlandırıyor. Burası uçurtma ile özdeşleştirildiğinde, uçurtmanın buranın turizmine bir katkısı olur. Festivaller sayesinde dışarıdan buraya gelecek olan insanlar, buraları ziyaret edecek. Bu da hem ülkenin hem de Mardin'in tanıtılmasına katkı sağlar."



Kütahya'dan gelen uçurtmacı Cemile Tuncay, Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali sayesinde Mardin'i ilk kez görme fırsatı bulduğunu kaydetti.



Mardin'i görünce fikirlerinin değiştiğini aktaran Tuncay, şunları kaydetti:



"Uçağa bininceye kadar ve Mardin'deki havalimanına inince kadar üzerimde baskı ve korku vardı. Ancak havalimanında Mardin'e çıkıp bizi karşılayan ekibi gördükten sonra burada olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Bu kültürü, bu rahatlığı ve huzuru yaşamış olmak beni son derece memnun etti. Bundan sonra tüm festivallerde Mardin'in yanındayız."