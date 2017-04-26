Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında "Hatay ilinin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Ethem Boz, Hatay'da bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'ın hem fauna hem flora açısından çok zengin bir yer olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan projeyi bölgelerine bağlı Adana ve Osmaniye illerini tamamladıklarını ifade eden Boz, kalan 4 ilde çalışmanın devam ettiğini, Hatay'da ise çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti.



Boz, proje kapsamında bugün toplantılar yapılacağını, yarın da arazide incelemeler olacağını belirtti.



Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve proje lideri Prof. Dr. Ahmet İlçim de Hatay'ın florasının genel durumu hakkında bilgi verdi.



Hatay'ın yüz ölçümünün 5 bin 403 kilometrekare olduğunu ifade eden İlçim, bunun yüzde 46'sını dağlar, yüzde 34'ünü ovalar, yüzde 20'sini ise platoların oluşturduğunu, kentin bitki çeşitlili bakımından yerli ve yabancı botanikçilerin ilgisini çeken bir yer olduğunu kaydetti.



Hatay'da 1970'li yıllarda yapılan flora çalışmasında 859 bitki türünün tespit edildiğini belirten İlçim, bundan sonraki yıllarda da çalışmaların yapıldığını ve toplam kayıtlı tür sayısının bin 304'e çıktığını belirtti.



Kentin Akdeniz'in doğu ucunda yer alan ve yüksek biyoçeşitlilik gösteren bir yer olduğunu vurgulayan İlçim, kentin florasının şekillenmesinde Amanos Dağları'nın büyük bir önem arz ettiğini söyledi.



Hatay'ın endemik türler açısından çok zengin olduğuna dikkati çeken İlçim, şöyle devam etti:



"Endemik türlerin yayılış gösterdiği alanlar 'Önemli Bitki Alanı' ilan edilmeli. Bu alanlar, koruma altına alınmalı. Yakın çevrede bulunan diğer endemik türler de bu alana aktarılarak özel alanlar oluşturulabilir. İllere özgü botanik bahçeleri oluşturularak kritik seviyedeki türler burada yetiştirilebilir. Ağaçlandırma sahaları konusunda uzman kişiler tarafından araştırılmalıdır."



Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı ve proje yürütücüsü Mustafa Tel ise Hatay'da arazi çalışmalarının yüzde 85'ini yaptıklarını ağustos ayında çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.